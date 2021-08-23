Россиянам перечислили признаки «плохой» воды из-под крана

Если у воды после очистки сохраняется запах хлорки или испорченных продуктов, если на посуде после мытья такой водой обнаруживаются серые или черные пятна, то значит вы пользуетесь некачественной водой, рассказала эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова.

Серые и черные пятна на посуде, которые могут оставаться после мытья, говорят о том, что в воде присутствует сероводород, объяснила Кулешова в беседе с агентством «Прайм».

В московской водопроводной воде, по ее словам, достаточно солей жесткости (соли магния и кальция), они являются причиной образования большого количества накипи внутри бытовых приборов.

Кулешова предупредила, что если пить такую воду, то соли будут накапливаться в организме и негативно влиять на работу сосудов, почек и суставов.

Некоторые районы Москвы и Петербурга, отметила собеседник агентства, снабжаются водой из открытых водоемов, а не из артезианских скважин. При этом Кулешова, ссылаясь на данные Роспотребнадзора, пояснила, что свыше 85% источников водоснабжения в России соответствуют санитарным нормам.

Чтобы убедиться в качестве воды, биохимик рекомендует провести ее химический анализ и купить фильтр для дальнейшего использования этой воды.