Врач рассказал, как отличить плохого доктора от профессионала

Отличие высококвалифицированных врачей от плохих — умение разговаривать на понятном для пациента языке. Чрезмерное употребление медицинской терминологии в разговоре нацелена на запутывание человека.

«Обычно плохие врачи пытаются запутать вас в терминах. Хороший же врач говорит на понятном языке и относится к вам как к партнеру, с которым вместе придется делать тяжелую и большую работу. Хороший врач, как правило, ставит диагноз еще от двери, вы еще только входите в кабинет, а у него уже есть предположение, чем вы болеете, затем он свои гипотезы подтверждает или опровергает», — рассказал в интервью РИА «Новости» основатель частной медицинской сети «Инвитро», врач-реаниматолог Александр Островский.

Первичный осмотр не должен длится более 15 минут, после чего врач должен уточнить диагноз и провести диагностику.

Островский отметил, что врач должен в пациенте видеть партнера, с которым общими усилиями решается проблема его здоровья.

«Мне, кстати, даже нравится, когда пациент знает чуть больше, чем я», — отметил он.

Ему нравится, что в век интернет-технологий, по мнению Островского, люди пытаются расширить кругозор, познать для себя сферу, когда ситуация касается конкретно их.