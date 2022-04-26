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    26 апреля 2022, 13:10

    Генпрокурор заявил, что учебные заведения в России плохо защищены

    Генпрокурор Краснов заявил, что учебные заведения в России плохо защищены

    Наза Салех Захи

    Учебные заведения почти во всех регионах России недостаточно защищены. Об этом свидетельствуют случаи нападения них. Такое заявление сделал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

    Генпрокурор заявил, что учебные заведения в России плохо защищены

    «Произошедшие в прошлом году трагедии в Казани, Перми, Санкт-Петербурге и Серпухове, связанные с вооруженными нападениями на учебные заведения, показали очевидную недостаточность мер по обеспечению безопасности детей», — сказал он во время выступления с ежегодным докладом в Совете Федерации. Его процитировал ТАСС.

    Он отметил, что почти в каждом субъекте страны зарегистрированы случаи умышленного занижения категории защищенности объектов образования. В итоге специализированная охрана туда не привлекается. Игорь Краснов уточнил, что премьер-министр Михаил Мишустин осведомлен об этой проблеме.

    Генпрокурор также рассказал, что ведомство зафиксировало массовые рассылки и звонки россиянам. По его мнению, все это делается, чтобы вызвать панику и дестабилизировать ситуацию в России.