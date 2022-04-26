Генпрокурор заявил, что учебные заведения в России плохо защищены

Учебные заведения почти во всех регионах России недостаточно защищены. Об этом свидетельствуют случаи нападения них. Такое заявление сделал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«Произошедшие в прошлом году трагедии в Казани, Перми, Санкт-Петербурге и Серпухове, связанные с вооруженными нападениями на учебные заведения, показали очевидную недостаточность мер по обеспечению безопасности детей», — сказал он во время выступления с ежегодным докладом в Совете Федерации. Его процитировал ТАСС.

Он отметил, что почти в каждом субъекте страны зарегистрированы случаи умышленного занижения категории защищенности объектов образования. В итоге специализированная охрана туда не привлекается. Игорь Краснов уточнил, что премьер-министр Михаил Мишустин осведомлен об этой проблеме.

Генпрокурор также рассказал, что ведомство зафиксировало массовые рассылки и звонки россиянам. По его мнению, все это делается, чтобы вызвать панику и дестабилизировать ситуацию в России.