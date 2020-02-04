Плохо пахнущих пассажиров предложили ссаживать с электричек

Из вагонов поездов и электричек начнут высаживать «неугодных» остальным пассажирам людей. На выход пойдут певцы, играющие на музыкальных инструментах и дурно пахнущие путешественники.

Инициатива принадлежит Минтрансу РФ. Ведомство предложило уточнить, когда мешающих пассажирам железнодорожного транспорта можно высадить. В министерстве уже разработали проект приказа, в котором описаны изменения в Правилах перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В Минтрансе считают, что достаточным основанием для того, чтобы высадить пассажира, может стать игра на музыкальном инструменте. Продолжить путешествие не сумеют и любители попеть на людях, а также те, кто не заботится о своей гигиене и неприятно пахнет.

Сейчас сотрудники органов внутренних дел имеют право высадить пассажира из поезда, если тот при посадке или движении «нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров». Минтранс хочет уточнить момент с нарушением спокойствия и дополнить его.

Публичные обсуждения документа продлятся до 21 февраля.