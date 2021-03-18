«Плохо к ним относились»: соседи семьи, в которой мать сожгла сына, рассказали об отношении к детям

Соседи семьи, в которой мать сожгла сына, рассказали «360», что мальчик и его сестра часто ходили голодные, и выполняли всю работу по дому. Также сестра погибшего ребенка жаловалась на то, что мать периодически била ее цепью.

Соседка семьи Нина рассказала, что подкармливала детей, который постоянно были голодные. Она отметила, что детей уже забирали социальные службы, но возвращали обратно в семью. Мать детей практически ничего не делала по дому, эта обязанность ложилась на детей. В частности, девочка носила воду, колола дрова, стирала.

«Дети бегали к нам, приходили. Когда покушать попросят, когда борщ, когда суп, когда хлебушка с сахаром попросят», — рассказала соседка семьи.

В последнее время мать детей устроилась на работу и к ее приезду домой дети топили печь, чтоб прогреть дом, рассказала «360» соседка семьи. Девочка, которой, по словам соседки, не больше 11 лет, рассказывала, как мать била ее цепью.

Как говорят в деревне, ссора в семье началась после того, как мальчик разбавил водой бензин, которым топили печь. Это разозлило мать. Женщина, по словам соседей, облила ребенка из канистры и подожгла. Сестры мальчика в этот момент не было в комнате, она, по словам соседки, выбежала из дома.

Сосед семьи Михаил рассказал «360», что погибший мальчик всегда хорошо себя вел, дети не баловались. Он также заметил, что дети почти всегда были голодные.

«Плохо к ним относились, конечно плохо. Воду таскали в зиму разутые почти, в сапогах резиновых», — рассказал Михаил. По его словам, дети иногда просили помочь им вытащить тачку со снегом. Эти действия они объясняли тем, что мама попросила их натаскать воды.

Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова рассказала о том, что семья состояла на учете. Слухам про то, что мать подожгла сына из-за любовника, Листопадова попросила не верить. Она заявила, что это неподтвержденная информация.

Сейчас ведется следствие и опрашиваются все, кто был дома в момент преступления. Второй ребенок находится в реабилитационном центре. Психологи работают с ним, отмечают у него стабильное состояние.