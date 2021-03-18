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    18 марта 2021, 00:58

    «Плохо к ним относились»: соседи семьи, в которой мать сожгла сына, рассказали об отношении к детям

    Валерия Шафирко, Иван Степанов

    Соседи семьи, в которой мать сожгла сына, рассказали «360», что мальчик и его сестра часто ходили голодные, и выполняли всю работу по дому. Также сестра погибшего ребенка жаловалась на то, что мать периодически била ее цепью.

    «Плохо к ним относились»: соседи семьи, в которой мать сожгла сына, рассказали об отношении к детям

    Соседка семьи Нина рассказала, что подкармливала детей, который постоянно были голодные. Она отметила, что детей уже забирали социальные службы, но возвращали обратно в семью. Мать детей практически ничего не делала по дому, эта обязанность ложилась на детей. В частности, девочка носила воду, колола дрова, стирала.

    «Дети бегали к нам, приходили. Когда покушать попросят, когда борщ, когда суп, когда хлебушка с сахаром попросят», — рассказала соседка семьи.

    В последнее время мать детей устроилась на работу и к ее приезду домой дети топили печь, чтоб прогреть дом, рассказала «360» соседка семьи. Девочка, которой, по словам соседки, не больше 11 лет, рассказывала, как мать била ее цепью.

    Как говорят в деревне, ссора в семье началась после того, как мальчик разбавил водой бензин, которым топили печь. Это разозлило мать. Женщина, по словам соседей, облила ребенка из канистры и подожгла. Сестры мальчика в этот момент не было в комнате, она, по словам соседки, выбежала из дома.

    Сосед семьи Михаил рассказал «360», что погибший мальчик всегда хорошо себя вел, дети не баловались. Он также заметил, что дети почти всегда были голодные.

    «Плохо к ним относились, конечно плохо. Воду таскали в зиму разутые почти, в сапогах резиновых», — рассказал Михаил. По его словам, дети иногда просили помочь им вытащить тачку со снегом. Эти действия они объясняли тем, что мама попросила их натаскать воды.

    Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова рассказала о том, что семья состояла на учете. Слухам про то, что мать подожгла сына из-за любовника, Листопадова попросила не верить. Она заявила, что это неподтвержденная информация.

    Сейчас ведется следствие и опрашиваются все, кто был дома в момент преступления. Второй ребенок находится в реабилитационном центре. Психологи работают с ним, отмечают у него стабильное состояние.