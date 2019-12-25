«Плохие Санты и злобные олени»: ЦБ выпустил новогодние карточки с правилами против мошенников

Наступление Нового года начинают ощущать не только россияне, но и сотрудники Центробанка. Они решили подойти к вопросу борьбы с мошенничеством креативно и создали праздничные карточки. Уловки злоумышленников раскрывают Санта и олень.

Красочными карточками ЦБ предлагает не оставлять шанса плохим Сантам. Например, россиянам советуют не доверять сомнительным онлайн-магазинам. Вводя данные можно просто лишиться своих денег, поэтому нужно внимательно проверять реквизиты магазина и адрес сайта.

Не стоит рассчитывать на выгодные покупки и экономию во время распродаж. «Вы сами не заметите, как потратите больше», — предупреждает Центробанк.

Также мошенники часто устраивают различные лотереи и розыгрыши, только сначала они просят оплатить комиссию. В итоге люди не получают подарки, а теряют деньги. Перед Новым годом актуальны и всевозможные предложения по вкладам. В этом случае необходимо всегда проверять лицензию банка.

Любителей провести вечер за просмотром фильма предупреждают, что пиратские сайты могут заразить гаджет вирусами. Те, в свою очередь, опасны для банковских приложений на вашем устройстве.