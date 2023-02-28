Общество 28 февраля 2023, 15:21 Плюсы чипирования назвали в Альянсе защитников животных

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Массовое чипирование животных позволит специалистам упростить их поиск. Об этом «Радио 1» рассказала директор Альянса защитников животных по Московской области Юлия Рубцова.

«Сейчас все действия регулируются федеральной программой по отлову, стерилизации, вакцинации и возврату в место обитания животных», — процитировал RT Рубцову.

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Директор альянса подчеркнула, что чип не принесет вреда животному, а вот польза от него будет значительная.

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