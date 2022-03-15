Психотерапевт Локтионова назвала плюсы блокировки Instagram

Психотерапевт Альбина Локтионова в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвала плюсы блокировки Instagram. По ее мнению, дети станут меньше сидеть в интернете.

Современные дети проводят в соцсетях слишком много времени и таким образом часто пытаются сбежать от реальности, считает психотерапевт.

«Есть нормативы определенные, сколько времени ребенку полезно или неполезно быть в интернете. Это 20 минут для ребенка семь-девять лет, полчаса для ребенка доподросткового возраста и в подростковом возрасте не больше часа. Просто вредно для нейропсихологии. Конечно, тут еще влияние этих гаджетов чисто физиологическое, оно еще исследуется. Мы видим уже, что есть отклонения не только в пищевом поведении, но и в двигательной активности детей», — рассказала Локтионова.

Роскомнадзор принял решение о блокировке Instagram на территории России. Ограничения вступили в силу с 14 марта, пояснило utro.ru.