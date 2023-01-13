13 января 2023, 12:55
Плюсовая температура придет в Петербург и продлится целую неделю
Потепление ожидает гостей и жителей Санкт-Петербурга уже с начала следующей недели. Плюсовые температуры продлятся в северной столице на протяжении семи дней, сообщили «Невские Новости» со ссылкой на Telegram-канал главного синоптика города Александра Колесова.
По прогнозам синоптика, столбики термометров перешли за отметку в ноль градусов. Сейчас в Петербурге начинается продолжительный период оттепели.
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Отмечается, что на смену снегопадам в город придут дожди.
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