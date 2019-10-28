Квартира — это не только жилье, но и инвестиции. Удачно выбрав жилой комплекс, можно получить квартиру, которая с годами будет становиться только дороже. Яркий пример — жилой квартал Balance. За период строительства цена квадратного метра там увеличилась на 20%. Вообще, цена жилья зависит от локации, социальной и транспортной инфраструктуры, планировки, отделки, дизайнерского подхода и умных сервисов.

Об увеличении цены за «квадрат» сообщил девелопер проекта АО «Главстрой». В компании отметили, что Balance — проект с высокой инвестиционной привлекательностью, однако динамика стоимости важна не только для покупателей-инвесторов, но и для тех, кто покупает жилье лично себе.

Рост цены «квадрата» связан также с развитой транспортной и социальной инфраструктурой: весь транспорт в пешей доступности, станция метро «Окская» — в двух минутах от квартала, возле зданий порядка 20 школ и около 10 центров здоровья и для занятия спортом. В комплексе создадут три детских сада, две школы на 2,5 тысячи детей, поликлинику на 320 посещений в смену, спорткомплекс с бассейном, а также различные кафе, кальянные и другие общественные пространства, которые займут порядка 20% от общей площади проекта.

Со всеми указанными элементами будет взаимодействовать уникальный парк площадью пять гектаров. Это главная фишка жилых кварталов, так как парк станет многофункциональным общественным пространством. Там расположатся фонтанная площадь и аллея длиной 600 метров, которая протянется через всю территорию жилого комплекса. Площадь всего объекта 27,5 гектара, а домов возведут на более 653 тысяч «квадратов», из которых 518 тысяч пойдет на жилье, а почти 136 тысяч квадратных метров — на общественные пространства.

Всю архитектуру Balance выполнят из анодированного алюминия и клинкерного кирпича. В проекте сбалансированы природные материалы и технологичные решения, что придаст зданиям роскошный и в то же время современный облик. По своему техническому оснащению Balance соответствует современным требованиям и стандартам. Здесь предусмотрена центральная система кондиционирования, панорамное и угловое остекление площадью более семи квадратных метров, умные технологии, система безопасности и связи, онлайн-сервисы.

К планировке квартир проектировщики тоже подошли с умом и оригинальностью. Предусмотрены высотные и среднеэтажные секции, квартиры с большой кухней-гостиной и приватным пространством спальни.

ЖК Balance расположен на юго-востоке Москвы по адресу: Рязанский проспект, 26. Кварталы — это комфортный микрогород со сбалансированной инфраструктурой и удобствами для работы и отдыха. Balance реализуется в пять этапов строительства. Инвестиции в проект составляют 60 миллиардов рублей.