Общество 09 сентября 2023, 18:01 Пляжи в Сочи закрыли из-за штормового предупреждения о смерчах Администрация Сочи объявила о закрытии пляжей из-за угрозы смерчей РИА «Новости»

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Сочинские пляжи временно закрыли для купания из-за угрозы смерчей. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Сегодня до конца дня в городе действует штормовое предупреждение: над морем на участке Магри — Веселое могут формироваться смерчи. Жителям и гостям Сочи посоветовали временно воздержаться от посещения пляжей и принять все меры предосторожности. Все городские службы работают в усиленном режиме по поручению главы города Алексея Копайгородского.

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Спасатели порекомендовали сочинцам и гостям курорта оставаться дома и, если отключится свет, врубить все электро- и газовые приборы. Стоит подготовить непромокаемую одежду и обувь, а ценные вещи завернуть во влагонепроницаемую ткань.