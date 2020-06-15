Пляжи в Башкирии откроют с 15 июня

«Пляжей немного, в Уфе их только девять. Открываем только полностью подготовленные», — уточнил глава республики Радий Хабиров.

По его словам, процесс пришлось ускорить, поскольку в водоемах начали тонуть дети.

В свою очередь в Московской области с начала июля откроют сразу 114 пляжей. Их дополнят более 80 мест отдыха у воды.

«В период купального сезона в Подмосковье будут проводиться совместные рейды ГИМС с представителями МВД, спасательных служб с целью предупреждения несчастных случаев на воде», — обратили внимание в областном МЧС.