    15 июня 2020, 12:30

    Пляжи в Башкирии откроют с 15 июня

    Артур Блянихов

    С 15 июня в Башкирии официально разрешено купаться и загорать. В регионе открываются пляжи, передает портал ToDay News Ufa.

    «Пляжей немного, в Уфе их только девять. Открываем только полностью подготовленные», — уточнил глава республики Радий Хабиров.

    По его словам, процесс пришлось ускорить, поскольку в водоемах начали тонуть дети.

    В свою очередь в Московской области с начала июля откроют сразу 114 пляжей. Их дополнят более 80 мест отдыха у воды.

    «В период купального сезона в Подмосковье будут проводиться совместные рейды ГИМС с представителями МВД, спасательных служб с целью предупреждения несчастных случаев на воде», — обратили внимание в областном МЧС.