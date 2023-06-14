Общество 14 июня 2023, 14:43 Пляжи Сочи закрыли из-за ливней Власти Сочи закрыли городские пляжи из-за сильных дождей piqsels

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Городские пляжи в Сочи временно закрыли из-за непогоды. Об этом написал мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

«Приняли решение временно закрыть пляжные территории до полного восстановления погоды. Купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих», — сообщил он.

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Копайгородский добавил, что из-за ливней подтоплены несколько домов, дороги, а также поврежден газопровод. Специалисты ведут восстановительные работы и ликвидируют последствия натиска стихии. Мэр Сочи отметил, что осадки еще могут выпасть, но службы к этому готовы.

Сильные дожди в курортном городе стали причиной выхода из берегов реки Мацесты. Для повышения бдительности жителей, их возможной эвакуации из домов власти включили сиренно-речевые установки.

Ранее сало известно о другом природном катаклизме — сильнейшая пыльная буря накрыла столицу Тувы Кызыл.