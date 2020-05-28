Пляжи Сочи встретят гостей 1 июня

Посетители смогут прийти на пляжи 65 сочинских санаториев. С настоящего времени сотрудникам необходимо соблюдать обновленные меры безопасности. Например, лежаки нужно поставить на определенной дистанции друг от друга.

Все санатории, которые возвращаются к приему отдыхающих, имеют медицинскую лицензию.

Ранее отечественные представители туристических компаний решили не торопиться при возобновлении некоторых направлений внутри России. Вся сфера начнет поэтапный выход из установленных из-за пандемии ограничений с 1 июня. Тем не менее, старт некоторых программ отдыха перенесли на более поздние сроки.

«Туристам, чье путешествие должно начаться в первых числах июня, будут предложены варианты переноса дат <…> на более поздний период», — уточнили в туристической компании.

Эксперт предположил, что в текущем году организованный туризм обретет большую популярность среди жителей России.