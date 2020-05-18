Пляжи и санатории вернутся к работе в Сочи

По информации «Газеты.ru», к встрече с отдыхающими готовятся 65 санаториев и 190 пляжей. Если эпидемическая ситуация в городе будет благоприятной, а режим всеобщей самоизоляции снимут, то работать будут 82 муниципальных пляжа и 108 пляжей санаторно-курортных организаций.

Батяйкина уточнила, что пляжи готовы на 80-90%. Теперь за соблюдением санитарной безопасности и норм социального дистанцирования, информированием посетителей будут следить с особым вниманием.

Лежаки установят на значительном расстоянии друг от друга.