Пляж с бассейнами появится на Северном речном вокзале столицы

Пляж с тремя бассейнами появится в районе Химкинского водохранилища. Организация зоны отдыха включена в проект по благоустройству и реконструкции Северного речного вокзала Москвы.

Уточняется, что пляжная часть в парке составит примерно 3,5 тысячи квадратных метров. Три бассейна с подогревом будут установлены в южной части набережной. В целом на террасе смогут одновременно находиться 200 гостей. Здесь разместят лежаки и пляжные диваны, сообщило ИА Nation News.

Также на территории набережной откроют кафе на 130 мест, души, раздевалки и пункт выдачи полотенец. Парк начали реконструировать два года назад. Работы планируют закончить уже в нынешнем году.