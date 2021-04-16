Пляж с бассейнами появился в парке Северного речного вокзала в Москве

Пляж с бассейнами появился в южной части парка Северного речного вокзала в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

В парке благоустроили зону отдыха площадью более четырех тысяч квадратных метров. Основную ее территорию занимает пляж с тремя бассейнами с подогревом. Вокруг расставят лежаки, зонтики, диваны. Одновременно там смогут отдыхать до 200 человек.

Кроме этого, в парке соорудили плавучий причал, который собрали из 14 понтонов. Они удерживают 56 железобетонных якорей. Причал обшит специальной террасной доской. Пройти на него с пляжа можно по специальному мостику.

Причал оборудован сервисными колонками для подачи электроэнергии и воды на пришвартованные суда. Он оборудован навигационными огнями, средствами спасения на воде и швартовными устройствами. Подойти к понтону за раз смогут 18 маломерных судов длиной 10-25 метров.

До этого в парке отреставрировали скульптуры, высадили деревья и кустарники, разбили клумбы, напомнило «Утро.ру». Также там обустроены детские и спортивные площадки, разбиты аллеи для прогулок. Центром притяжения стало обновленное здание Северного речного вокзала с фонтанами, набережной, кафе. Здание выполняет и свою прямую функцию — принимает и отправляет до четырех судов одновременно и до 24 судов в сутки. Пропускная способность вокзала рассчитана на 1,5 миллиона пассажиров за сезон.