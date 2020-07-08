Пляж «Голубые озера» открыли для посетителей в Кургане
В Кургане с 8 июля для посетителей открыт пляж «Голубые озера». Все нормы воды и почвы в воде соблюдены. Об этом сообщил «ФедералПресс».
Эксперты местного центра гигиены и эпидемиологии провели исследование и выяснили, что вода и почва соответствуют всем нормам СанПиНа.
Для удобства посетителей пляжа установили раздевалки, места отдыха, скамейки, урны и туалеты. Наводить порядок будут ежедневно, вывозить мусор из леса — дважды в неделю.
На данный момент пляж «Голубые озера» — единственный, где разрешено купаться.