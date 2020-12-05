Плевали на пандемию. Несколько сотен человек пришли на открытие елки в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском в субботу, 5 декабря, торжественно открыли главную новогоднюю елку. На мероприятии собрались несколько сотен, многие из них были без маски.

Массовые мероприятия в регионе запрещены указом губернатора. По рекомендациям Роспотребнадзора, на любых мероприятиях должны присутствовать не более 100 человек и все должны быть в масках.

Помимо нарушения коронавирусных мер, у гостей праздника к администрации города появились претензии по поводу качества главного символа Нового года. Елка не очень нарядная и кривая.

«Конструкцию собирают третий раз. До Нового года елку будем дорабатывать — добавим ветки и украшения», — рассказали в пресс-службе мэрии.