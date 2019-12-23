Плесень на конфетах и упаковка 2018 года. Челябинские родители рассказали об испорченном новогоднем подарке от детсада

Жителей Челябинска возмутили новогодние подарки, которые раздали малышам в одном из детских садов. Переклеенный срок годности, картинка и конфеты с плесенью не только подпортили впечатление от праздника, но и навредили здоровью детей. Что произошло в образовательном учреждении, разбирался «360».

По словам Марии Козловой, мама одной из воспитанниц, сладкие подарки на Новый год родители приобретали у руководства детского сада № 450. Взрослым показывали каталоги, где были представлены разные виды наборов конфет.

«Два-три года все было нормально. Подарки были небольшие и стоимость была поменьше, не было таких проблем. В этом году это был просто какой-то кошмар. Жаловались абсолютно все: и те, кто получил за 230 рублей подарок и те, кто за 450 рублей», — рассказала мать девочки, которая ходит в этот детский сад.

Когда ребятам раздали сладости, то родители увидели, что упаковках подарков были перебиты сроки годности. На коробках был изображен поросенок — символ 2018-го. Поверх него была наклеена картинка с мышонком, чей год наступит в 2020-м.

Источник фото: телеканал «360»

«Сначала я детям его не давала, мы получили его в четверг. Мы посмотрели, что нормальные вроде конфеты — поели. Сегодня утром выяснилось, что у меня старшие дети, извините, не выходят из туалета», — отметила Козлова.

Произошедшее родители детей начали обсуждать в общем чате в Viber и обмениваться фотографиями покрытых плесенью и налетом конфет.

Однако далеко не все дети получили просроченные подарки. Как рассказала «360» воспитательница и мать одного из малышей Елена Солодова, в ее группе сладкие подарки не вызвали никаких вопросов у взрослых.

«Конфеты все были надлежащего качества. Все были свежие, я сама лично пробовала конфеты из этого подарка, со мной их пробовал ребенок. Все дети остались довольны и ни одной жалобы от родителей в нашей группе не было», — отметила она.

Конфеты в челябинский детский сад привезла организация из села Сибирка, где объяснили переклеенные этикетки на коробках.

«Мы работаем не первый год. Мы знаем, что такое работать с детскими садами. Нам позвонил заведущий детского сада и сделал заявку на данную продукцию. Мы привезли ее в нормальном, хорошем, надлежащем виде внутри подарка. Да, снаружи упаковка была не совсем, но мы всегда предупреждаем людей, что упаковка не всегда бывает этого года», — заверила «360» предпринимательница Татьяна Наумова.

Она добавила, что для упаковки конфет использовали прошлогодние коробки, но все сладости были свежими и сертифицированными, а организация сотрудничает с поставщиком уже не первый год.

Получается, что организация привезла в детский сад хорошие подарки. Но к родителям все же как-то попали некачественные конфеты, может виновато руководство, которое делало заказ. Однако заведующая детским садом Елена Фатеева утверждает, что не имела к заявке никакого отношения.

«Деньги оставляли педагогам, а педагоги рассчитывались с поставщиком. Соответственно, когда собирали заказ со всего детского сада, когда выяснилось, что у всех групп один и тот же поставщик, то заказ, видимо, делался общий от садика. Но это делаю не я <…> Я даже не знала, с кем работают родители», — сказала Фатеева.

Она также добавила, что в детском саду не видели конфет с плесенью, а родители возвращали подарки, в которых сотрудники учреждения не нашли испорченных сладостей.

В итоге заказы на новогодние подарки для детей получила от родителей методист детского сада Оксана Тыщенко. Она позвонила в организацию и передала пожелания взрослых. Все подарки были доставлены с необходимыми бумагами.

«Привезли товарный чек с прописанной суммой, с количеством купленных подарков, с наименованием подарков и пакет документов с копиями сертификатов соответствия», — заключила она.