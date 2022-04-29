Пленный солдат ВСУ поблагодарил медиков из ЛНР за спасение

Пленный украинский военный поблагодарил врачей из ЛНР за то, что они спасли ему жизнь. Солдат вспоминает, как он оказался на больничной койке. Об этом написало РИА ФАН.

«Была задета почка. Я помню отрывками, но очень хорошо помню, как мне оказывали помощь. Низкий поклон этим людям до самой земли. Люди от бога. Когда меня только приволокли, в течение буквально считанных десятков минут была проведена первая операция, меня стабилизировали. Поставили тут же диагноз, потом сделали томографию. Надо мной тряслись как над богом», — сообщил украинский военный.

По словам мужчины, он многое переосмыслил уже после того, как попал в больницу с ранением. По его словам, в рядах ВСУ ему приходилось видеть множество недочетов в планировании и согласовании различных операций.