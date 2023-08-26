Общество 26 августа 2023, 04:36 Пленный азовец раскаялся, что пошел воевать на стороне ВСУ против отца из Луганска РИА «Новости»: боец «Азова» рассказал, как пошел воевать против отца из Луганска РИА «Новости»

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Пленный боевик украинского «Азова»* рассказал РИА «Новости», что его отец, сражавшийся за Луганск, был в шоке от его решения вступить в нацбатальон. Сергей Русинов заявил, что должен был идти за отцом, а не выбирать «непонятную сторону».

«Он понял, что я просто дегенерат и все. Он в шоке был.<…> Я должен был за отцом идти, а не петлять, выбирать непонятную сторону», — признался Русинов.

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Теорией нацизма молодой человек заинтересовался в 2017–2018 годах, ему было тогда 21-22 года. Отец Русинова в то время служил в составе Народной милиции ЛНР, но это его не смутило. Он гордился отцом, но не разделял его взглядов.

Спецслужбы ЛНР задержали мужчину в 2018 году, Украина обменяла его в 2020 году. Тогда же он набил себе националистические татуировки и поступил на службу в «Азов»*. Родителям он врал, что учится на милиционера. В 2022 году вместе с другими азовцами в Мариуполе Русинов сдался в плен.

Родители больше года не знали о судьбе сына, весной 2023 года им сообщили, что он жив. Они навестили сына в СИЗО. Русинов признался, что хочет вернуться в Луганск и написал отказ от участия в обмене военнопленными. Единственно, чего он боится, что «его тупость» отразится на родителях.

* Запрещенная в России террористическая организация.