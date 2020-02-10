Пленница СБУ: 688 дней я провела в кромешном аду с карателями
Жительница Донецка Юлия Просолова призналась НТВ, что, когда попала в плен к СБУ, ее насиловали на протяжении 11 дней и чуть было не похоронили заживо.
Юлию Просолову содержали в секретной тюрьме СБУ, которая находилась в здании мариупольского аэропорта. В пыточной под кодовым названием «библиотека» она провела 688 дней.
«688 дней я провела в кромешном аду с карателями, которые 11 дней меня насиловали и издевались», — цитирует бывшую пленницу СБУ «Царьград».
По ее словам, самым жутким воспоминанием для нее стал тот день, когда ее завернули в целлофан, чтобы похоронить заживо. Таким образом ее пытались заставить взять на себя вину за взрыв полковника СБУ Александра Хараберюша.
Просоловой спасло жизнь то, что она оказалась в обменном списке заключенных.