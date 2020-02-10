Пленница СБУ: 688 дней я провела в кромешном аду с карателями

Юлию Просолову содержали в секретной тюрьме СБУ, которая находилась в здании мариупольского аэропорта. В пыточной под кодовым названием «библиотека» она провела 688 дней.

«688 дней я провела в кромешном аду с карателями, которые 11 дней меня насиловали и издевались», — цитирует бывшую пленницу СБУ «Царьград».

По ее словам, самым жутким воспоминанием для нее стал тот день, когда ее завернули в целлофан, чтобы похоронить заживо. Таким образом ее пытались заставить взять на себя вину за взрыв полковника СБУ Александра Хараберюша.

Просоловой спасло жизнь то, что она оказалась в обменном списке заключенных.