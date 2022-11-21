Общество 21 ноября 2022, 15:55 Плен назвали условием попадания украинских военных в Крым Депутат Крыма Гемпель назвал попадание в плен условием вхождения ВСУ на полуостров РИА «Новости»

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Украинские военные могут попасть в Крым только в качестве военнопленных. Так в беседе с РИА «Новости» прокомментировал заявление представителей властей Киева о намерении начать наступление на полуостров глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он подчеркнул, что мечтам украинских властей начать успешное наступление на Крым сбыться не суждено, потому что все обернется для них настоящей катастрофой.

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«У украинских военных есть единственный способ попасть в Крым — только в качестве военнопленных. Мы найдем им применение на строящихся объектах», — заявил Гемпель.

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Как напомнил RT, заявление о предстоящих попытках наступления ВСУ на Крым ранее сделал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что у Украины нет ни сил, ни ресурсов для реализации этих планов. Он пояснил, что подобными словами офис Зеленского пытается повысить подорванный моральный дух ВСУ и хочет обмануть западных покровителей в надежде на дополнительные меры поддержки.