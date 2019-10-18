Племянник Михаила Хачатуряна решил доказать виновность сестер. Прямая трансляция

Телеканал «360» проводит пресс-конференцию Арсена Хачатуряна, племянника Михаила Хачатуряна. Мужчину убили в июле 2018 года. Арсен заявляет, что сестры Хачатурян полностью виновны в преступлении, а многое о жизни с отцом они выдумали.

Кроме Арсена Хачатуряна в пресс-конференции принимают участие адвокаты родственников Михаила — Ольга Халикова и Георгий Чугуашвили, а также общественный деятель Алексей Лобарев.

Тайны следствия сестер Хачатурян сливают незадолго до суда. Разбираемся, кому это выгодно Подробнее

Резонансное дело российская общественность обсуждает уже больше года. Михаила Хачатуряна со множественными колото-резанными ранами нашли на лестничной клетке дома на Алтуфьевском шоссе в Москве, где он жил с тремя дочерьми, 27 июля 2018 года.

По подозрению в его убийстве были задержаны Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян. Они признались в преступлении, но заявили, что отец был тираном и всячески над ними издевался. Они утверждают, что имело место быть сексуальное насилие.

Общественное мнение в основном оказалось на их стороне. Однако родные Михаила заявляют, что девушки врут о своих отношениях с отцом. Семья Хачатуряна считает, что сестры спланировали убийство. Также родственники погибшего заявили, что права потерпевшей стороны нарушены, а следствие было неполным.