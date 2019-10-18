Племянник Михаила Хачатуряна решил доказать виновность сестер. Прямая трансляция
Кроме Арсена Хачатуряна в пресс-конференции принимают участие адвокаты родственников Михаила — Ольга Халикова и Георгий Чугуашвили, а также общественный деятель Алексей Лобарев.
Тайны следствия сестер Хачатурян сливают незадолго до суда. Разбираемся, кому это выгодноПодробнее
Резонансное дело российская общественность обсуждает уже больше года. Михаила Хачатуряна со множественными колото-резанными ранами нашли на лестничной клетке дома на Алтуфьевском шоссе в Москве, где он жил с тремя дочерьми, 27 июля 2018 года.
По подозрению в его убийстве были задержаны Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян. Они признались в преступлении, но заявили, что отец был тираном и всячески над ними издевался. Они утверждают, что имело место быть сексуальное насилие.
Общественное мнение в основном оказалось на их стороне. Однако родные Михаила заявляют, что девушки врут о своих отношениях с отцом. Семья Хачатуряна считает, что сестры спланировали убийство. Также родственники погибшего заявили, что права потерпевшей стороны нарушены, а следствие было неполным.