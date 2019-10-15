  • Племянник Михаила Хачатуряна собирается доказать виновность сестер на пресс-конференции на телеканале «360»

    15 октября 2019, 09:14

    Редакция сайта 360°

    Громкое убийство Михаила Хачатуряна дочерями произошло в Москве летом 2018 года. Девушки объяснили такой шаг тем, что устали терпеть издевательства отца. На их сторону встали общественность и активисты, выступающие против домашнего насилия. Однако родные Михаила уверены во лжи и виновности родственниц.

    Племянник Михаила Хачатуряна Арсен готов предоставить новые факты, доказывающие виновность сестер. Родственники считают, что девушки спланировали убийство, а многое о своих отношениях с отцом выдумали. Арсен Хачатурян собирается опровергнуть заявления адвокатов сестер Хачатурян. Родственники погибшего считают, что права потерпевшей стороны нарушены, а следствие было неполным.

    Участники пресс-конференции:

    — племянник Михаила Хачатуряна Арсен Хачатурян;

    — адвокат потерпевшей стороны Ольга Халикова;

    — адвокат потерпевшей стороны Георгий Чугуашвили;

    — общественный деятель Алексей Лобарев.

    Время проведения:

    18 октября. Начало пресс-конференции в 10:00, вход до 09:40.

    Место проведения:

    Москва, Зубовский бульвар, 4, телеканал «360».

    Аккредитация:

    Пресс-конференция состоится 18 октября. Начало пресс-конференции в 10:00, вход аккредитованных СМИ до 09:40.

    Место проведения: Москва, Зубовский бульвар, 4, телеканал «360».

    Участие в пресс-конференции только по предварительной аккредитации.

    Аккредитация СМИ проводится до 14:00 17 октября.

    Для аккредитации необходимо прислать на электронную почту d.rasskazova@360tv.ru следующие данные на каждого представителя:

    Название СМИ

    Ф. И. О., дата рождения, данные паспорта.

    Для вноса и выноса техники — перечень техники с серийными номерами.

    Контактный телефон: +7 962 913-21-04, Дарья Рассказова.