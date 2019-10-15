Племянник Михаила Хачатуряна собирается доказать виновность сестер на пресс-конференции на телеканале «360»
Племянник Михаила Хачатуряна Арсен готов предоставить новые факты, доказывающие виновность сестер. Родственники считают, что девушки спланировали убийство, а многое о своих отношениях с отцом выдумали. Арсен Хачатурян собирается опровергнуть заявления адвокатов сестер Хачатурян. Родственники погибшего считают, что права потерпевшей стороны нарушены, а следствие было неполным.
Участники пресс-конференции:
— племянник Михаила Хачатуряна Арсен Хачатурян;
— адвокат потерпевшей стороны Ольга Халикова;
— адвокат потерпевшей стороны Георгий Чугуашвили;
— общественный деятель Алексей Лобарев.
Время проведения:
18 октября. Начало пресс-конференции в 10:00, вход до 09:40.
Место проведения:
Москва, Зубовский бульвар, 4, телеканал «360».
Аккредитация:
Пресс-конференция состоится 18 октября. Начало пресс-конференции в 10:00, вход аккредитованных СМИ до 09:40.
Место проведения: Москва, Зубовский бульвар, 4, телеканал «360».
Участие в пресс-конференции только по предварительной аккредитации.
Аккредитация СМИ проводится до 14:00 17 октября.
Для аккредитации необходимо прислать на электронную почту d.rasskazova@360tv.ru следующие данные на каждого представителя:
Название СМИ
Ф. И. О., дата рождения, данные паспорта.
Для вноса и выноса техники — перечень техники с серийными номерами.
Контактный телефон: +7 962 913-21-04, Дарья Рассказова.