Племянник Михаила Хачатуряна собирается доказать виновность сестер на пресс-конференции на телеканале «360»

Громкое убийство Михаила Хачатуряна дочерями произошло в Москве летом 2018 года. Девушки объяснили такой шаг тем, что устали терпеть издевательства отца. На их сторону встали общественность и активисты, выступающие против домашнего насилия. Однако родные Михаила уверены во лжи и виновности родственниц.

Племянник Михаила Хачатуряна Арсен готов предоставить новые факты, доказывающие виновность сестер. Родственники считают, что девушки спланировали убийство, а многое о своих отношениях с отцом выдумали. Арсен Хачатурян собирается опровергнуть заявления адвокатов сестер Хачатурян. Родственники погибшего считают, что права потерпевшей стороны нарушены, а следствие было неполным. Участники пресс-конференции: — племянник Михаила Хачатуряна Арсен Хачатурян; — адвокат потерпевшей стороны Ольга Халикова; — адвокат потерпевшей стороны Георгий Чугуашвили; — общественный деятель Алексей Лобарев. Время проведения: 18 октября. Начало пресс-конференции в 10:00, вход до 09:40. Место проведения: Москва, Зубовский бульвар, 4, телеканал «360». Аккредитация: Пресс-конференция состоится 18 октября. Начало пресс-конференции в 10:00, вход аккредитованных СМИ до 09:40. Место проведения: Москва, Зубовский бульвар, 4, телеканал «360». Участие в пресс-конференции только по предварительной аккредитации. Аккредитация СМИ проводится до 14:00 17 октября. Для аккредитации необходимо прислать на электронную почту d.rasskazova@360tv.ru следующие данные на каждого представителя: Название СМИ Ф. И. О., дата рождения, данные паспорта. Для вноса и выноса техники — перечень техники с серийными номерами. Контактный телефон: +7 962 913-21-04, Дарья Рассказова.