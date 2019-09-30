Племянник Михаила Хачатуряна объяснил его действия на видео и «ничего плохого не увидел»

Видео с оскорблениями Михаилом Хачатуряном дочерей и ударом одной из них появилось в СМИ 30 сентября. В беседе с «360» племянник Михаила Хачатуряна Арсен заявил, что на кадрах виден срыв его дяди, до которого его довели дочери.

По словам Арсена, Михаил собрал конфеты, которые были раскиданы по всей квартире.

«Он привел девочек и начал отчитывать за тот срач, который они организовали и который не убирали. <…> Они знали, что отец будет их ругать за мусор, что он любит порядок. А они устраивали в квартире срач, чем доводили его до нервов. Это был срыв такой», — заявил Арсен Хачатурян.

Появилось видео издевательств Хачатуряна над дочерьми. Он оскорблял их за съеденные конфеты Подробнее

По его словам, это видео в очередной раз доказывает, что девочки просто не слушались отца и вели себя так, как хотели, о чем неоднократно заявляли родственники Михаила.

«Я ничего плохого не увидел», — отметил Арсен и подчеркнул, что сестры неоднократно говорили о постоянных издевательствах и рукоприкладстве со стороны отца, но на кадрах ясно видно, что он просто дал «пинок под задницу Марии».

Также Арсен Хачатурян отметил, что об этом видео в семье известно давно и этот ролик фигурирует в материалах дела. Но теперь он задается вопросом о том, как соблюдается тайна следствия, о которой говорили адвокаты сестер.

«Они просто опять дают только свою позицию и только свою точку зрения», — пояснил Арсен.

Кадры, снятые самим Михаилом Хачатуряном, появились в СМИ 30 сентября. Сначала виден стол с обертками от конфет. За кадром слышен голос Хачатуряна, который жалуется, что дочери намусорили в квартире. Затем на видео появляются и сестры, которые стоят у стены и не смотрят в объектив. В какой-то момент мужчина начинает кричать, обзывать девочек уродками и бьет одну из них.

Ангелина, Крестина и Мария Хачатурян — обвиняемые по делу об убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. Его тело со множеством ножевых ранений нашли в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в июле прошлого года. Трех его дочерей задержали по подозрению в причастности к расправе. Девушки признались в убийстве. При этом, по их словам, на этот шаг они пошли после того, как несколько лет подряд они терпели издевательства с его стороны.

В данный момент сестры находятся под домашним арестом. В июне им предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Адвокаты сестер считают, что статью надо переквалифицировать на «Превышение допустимых пределов самообороны».