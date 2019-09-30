Племянник Михаила Хачатуряна объяснил его действия на видео и «ничего плохого не увидел»
По словам Арсена, Михаил собрал конфеты, которые были раскиданы по всей квартире.
«Он привел девочек и начал отчитывать за тот срач, который они организовали и который не убирали. <…> Они знали, что отец будет их ругать за мусор, что он любит порядок. А они устраивали в квартире срач, чем доводили его до нервов. Это был срыв такой», — заявил Арсен Хачатурян.
Появилось видео издевательств Хачатуряна над дочерьми. Он оскорблял их за съеденные конфетыПодробнее
По его словам, это видео в очередной раз доказывает, что девочки просто не слушались отца и вели себя так, как хотели, о чем неоднократно заявляли родственники Михаила.
«Я ничего плохого не увидел», — отметил Арсен и подчеркнул, что сестры неоднократно говорили о постоянных издевательствах и рукоприкладстве со стороны отца, но на кадрах ясно видно, что он просто дал «пинок под задницу Марии».
Также Арсен Хачатурян отметил, что об этом видео в семье известно давно и этот ролик фигурирует в материалах дела. Но теперь он задается вопросом о том, как соблюдается тайна следствия, о которой говорили адвокаты сестер.
«Они просто опять дают только свою позицию и только свою точку зрения», — пояснил Арсен.
Кадры, снятые самим Михаилом Хачатуряном, появились в СМИ 30 сентября. Сначала виден стол с обертками от конфет. За кадром слышен голос Хачатуряна, который жалуется, что дочери намусорили в квартире. Затем на видео появляются и сестры, которые стоят у стены и не смотрят в объектив. В какой-то момент мужчина начинает кричать, обзывать девочек уродками и бьет одну из них.
Ангелина, Крестина и Мария Хачатурян — обвиняемые по делу об убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. Его тело со множеством ножевых ранений нашли в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в июле прошлого года. Трех его дочерей задержали по подозрению в причастности к расправе. Девушки признались в убийстве. При этом, по их словам, на этот шаг они пошли после того, как несколько лет подряд они терпели издевательства с его стороны.
В данный момент сестры находятся под домашним арестом. В июне им предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Адвокаты сестер считают, что статью надо переквалифицировать на «Превышение допустимых пределов самообороны».