  • Племянник Михаила Хачатуряна не заметил «ничего плохого» в видео с оружием

    11 октября 2019, 16:38

    Иван Степанов, Нина Петлинова

    В пятницу, 11 октября, в Сети появилось видео, на котором Михаил Хачатурян хвастался внушительной коллекцией оружия. Его племянник Арсен во время беседы с «360» заявил, что не видит в этом ролике ничего страшного.

    «Обычное видео, я не вижу здесь ничего плохого», — заявил Арсен.

    Племянник Михаила Хачатуряна также опроверг слух о том, что дядя хранил это оружие незаконно.

    «Все пишут, что у него нет разрешения на оружие — это все бред, у него есть все разрешения. Охотничий билет, все разрешения, все медицинские справки — все имеется», — пояснил он.

    На кадрах Михаил Хачатурян демонстрирует внушительный арсенал — револьвер, пистолет и помповое ружье. Съемка проходит на территории конноспортивного клуба «Матадор» в Лианозовском парке.

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    Михаила Хачатуряна убили три его дочери. Его тело нашли на лестничной клетке возле квартиры на Алтуфьевском шоссе на севере Москвы — девушки сами вызвали полицию и признались в содеянном. Они рассказали полицейским, что решились на убийство отца из-за постоянных издевательств и насилия. Его племянник Арсен эту версию опроверг — он уверен, что сестры действовали расчетливо и хладнокровно.