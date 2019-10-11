Племянник Михаила Хачатуряна не заметил «ничего плохого» в видео с оружием

«Обычное видео, я не вижу здесь ничего плохого», — заявил Арсен.

Племянник Михаила Хачатуряна также опроверг слух о том, что дядя хранил это оружие незаконно.

«Все пишут, что у него нет разрешения на оружие — это все бред, у него есть все разрешения. Охотничий билет, все разрешения, все медицинские справки — все имеется», — пояснил он.

На кадрах Михаил Хачатурян демонстрирует внушительный арсенал — револьвер, пистолет и помповое ружье. Съемка проходит на территории конноспортивного клуба «Матадор» в Лианозовском парке.

Михаила Хачатуряна убили три его дочери. Его тело нашли на лестничной клетке возле квартиры на Алтуфьевском шоссе на севере Москвы — девушки сами вызвали полицию и признались в содеянном. Они рассказали полицейским, что решились на убийство отца из-за постоянных издевательств и насилия. Его племянник Арсен эту версию опроверг — он уверен, что сестры действовали расчетливо и хладнокровно.