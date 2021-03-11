Плейлист марсохода Perseverance пополнился звуками собственного лазера

Марсоход Perseverance впервые записал звуки своего лазера на Марсе. Об этом сообщили в пресс-службе NASA.

«Данные с инструмента поступили в операционный центр французского космического агентства в Тулузе, они включают первые аудиозаписи звука лазера на другой планете», — говорится в пресс-релизе.

В плейлисте ровера «Звуки Марса» в Soundcloud находится уже три аудиофайла, первый из которых были записан всего через 18 часов после посадки. Благодаря этим звукам человек может ощутить свое присутствие на далекой планете.

На прошлой неделе ровер начал свой путь по Марсу. Аппарат NASA проехал около пяти метров, оставив колею на поверхности планеты. Марсоход приобрел большую популярность. В результате для него завели отдельный аккаунт в соцсетях.

Марсоход Perseverance стартовал с Земли в июле прошлого года и в феврале совершил успешную посадку на Марс. Земляне уже получили несколько снимков с Красной планеты, а также видео, записанное во время посадки.