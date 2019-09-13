PlayStation удалила Call of Duty в России и извинилась

PlayStation удалила новую часть шутера Call of Duty: Modern Warfare из магазина в России. Но геймеры уже нашли способ обойти запрет.

«К сожалению, мы не можем стартовать с проектом COD: Modern Warfare Beta в эти выходные на территории РФ. На данный момент мы не принимаем предзаказы на COD: Modern Warfare в РФ. Мы приносим свои извинения за возможные неудобства и поделимся дополнительной информацией, когда она будет доступна», — сообщили сайту Dtf.ru в пресс-службе PlayStation.

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Этот комментарий появился после того, как российские пользователи так и не дождались открытия бета-версии игры вечером 12 сентября. Она должна была стартовать в 20:00 по московскому времени, но ни в назначенный срок, ни позже тестовый клиент не появился в магазине платформы. Более того, из библиотеки PlayStation пропали все издания игры.

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Call of Duty: Modern Warfare также должна выйти в версиях для Xbox One и персональных компьютеров. В российском подразделении Activision пока не сообщали о возможной отмене этих версий. Релиз назначен на 25 октября.

Российские геймеры уже нашли выход. Судя по записям в официальной группе игры во «ВКонтакте», достаточно было сменить аккаунт на украинский, американский или любой другой страны, чей язык знаком геймеру. Только цены значительно выше, чем должны были быть в России.