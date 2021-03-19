«Плавное движение»: повышение ключевой ставки назвали попыткой сдержать инфляцию

Повышение ключевой ставки Центральным банком до 4,5% годовых поможет немного успокоить инфляцию. Кроме того, немного повысятся ставки по кредитам и депозитным счетам. Об этом в беседе с «360» заявил независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

Он отметил, что пока регулятор принимает осторожные решения и делает только первые шаги, чтобы остановить повышение цен.

«Действия, которые Центральный банк предпринимает, это не желание перебороть одним ударом какое-то явление. Это очень плавное движение для обуздания инфляции», — заявил Антон Шабанов.

При этом он отметил, что незначительное повышение ключевой ставки сохранит баланс и не допустит макроэкономического коллапса, когда кредиты начнут выдавать под 20%. Действия Центрального банка эксперт назвал поиском компромисса, который можно найти только опытным путем.

По словам Антона Шабанова, если повышение ключевой ставки замедлит инфляцию, то на этом Центральный банк может остановиться. Регулятор реагирует на ситуацию, которая происходит здесь и сейчас. Но что произойдет на рынке к следующему заседанию совета директоров, пока предсказать нельзя. Поэтому Центральный банк будет решать вопрос о ключевой ставке на следующем заседании исходя из действующей на тот момент ситуации.

Центральный банк России в пятницу, 19 марта, объявил о повышении ключевой ставки до 4,5%. Это произошло впервые с конца 2018 года. Регулятор объяснил повышение резким ростом цен в первом квартале 2021 года, который привел к увеличению годовой инфляции выше прогнозируемой.