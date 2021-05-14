СМИ: ЦБ предложил не кредитовать россиян по плавающим ставкам

В России могут ввести запрет на выдачу кредитов физическим лицам по плавающим ставкам. Речь идет о ссудах на срок до года или более 20 лет и кредитных картах с нефиксированным процентом.

Ограничения перечислил Центробанк в законопроекте, разработанном по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщил сайт РБК со ссылкой на документ.

Регулятор намерен внести изменения в законы «О Центральном банке», «О потребительском кредите» и «О кредитных историях». К запрету на выдачу кредитов с переменной ставкой на указанные сроки в ЦБ хотят добавить ограничение параметров таких ссуд.

Кроме того, у плавающей ставки может появиться максимально допустимое значение. Банк не сможет ее увеличивать в период действия договора больше, чем на два процентных пункта от изначальной.

Срок возможного «удлинения» кредита, считают в Банке России, тоже нужно установить. Он не должен превышать три года.

Документ, указано в материале, начали обсуждать с участниками рынка. Окончательное решение по вариантам регулирования кредитов с плавающей ставкой пока не принято.