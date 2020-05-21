Плавающий график предложили утвердить в Трудовом кодексе

Остапкович отметил, что в крупных компаниях труд работников зачастую оценивается по результату, а не по отработанным часам.

«Во многих компаниях так оценивают работу всех без исключения сотрудников — не по отработанному времени, а по результату, ведь и в офисе можно восемь часов в день ковырять в носу», — пояснил руководитель центра.

По мнению специалиста, плавающий график нужно утвердить на законодательном уровне. Таким образом сотрудники смогут совмещать работу из дома и офиса. В настоящее время Трудовой кодекс ставит работодателя и его подчиненных перед выбором.