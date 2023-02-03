Общество 03 февраля 2023, 04:12 Плату за вывоз мусора захотели снизить в России «Известия»: расходы ЖКУ на вывоз мусора могут снизить в России РИА «Новости»

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Плату за вывоз мусора в России предложили рассчитывать исходя из фактически произведенных отходов, а не по нормативу, как это происходит сейчас. Инициативу в Минстрой направила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, сообщили «Известия».

Сегодня законом разрешается использовать такой механизм, уточнили в материале. Для этого нужно провести собрание собственников жилья, а затем договориться с мусорным регоператором. Но последние часто сопротивляются этому.

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Депутаты обратились в Минстрой с просьбой обязать регоператоров рассчитывать плату за вывоз, исходя из фактически произведенных отходов в том случае, если собственники жилья приняли такое решение.

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По мнению экспертов, при такой оплате люди могут сэкономить более чем в два раза, а юридические лица еще больше. В пример специалисты привели торговые центры, которым вывезти несколько контейнеров мусора будет дешевле, чем по нормативу с учетом площади здания.

Россияне могут начать получать единую форму платежки для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Для реализации этой инициативы необходимо перейти на электронные платежки в ГИС ЖКХ. Такая мера нацелена на повышение качества услуг, прозрачности платежей, а также на снижение расходов на печать и доставку бумажных квитанций.