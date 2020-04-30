Плату за парковку в Москве отменят на майские праздники

«Так, 1 и 2, 4 и 5, 9 и 11 мая можно парковаться без оплаты на любой улице, входящей в зону платного парковочного пространства, в том числе и на парковках с повышенным тарифом 380 рублей в час», — отметили в столичном паркинге.

Парковки вне зоны повышенного тарифа будут бесплатными также 3 и 10 мая. Парковки со шлагбаумами продолжат работу по обычным тарифам.