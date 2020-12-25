Плату за иностранных сотрудников предложили ввести для российских компаний

Российские компании должны начать платить акциз за иностранных работников, которых они нанимают в новые проекты в Арктике и на Дальнем Востоке. Об этом заявил вице-премьер и представились президента в ДФО Юрий Трутнев.

По словам Трутнева, уже существующие проекты затрагиваться не будут, так как власти не могут ухудшить имеющиеся условия.

«Но в отношении будущих проектов у меня есть большое желание немножечко подкрутить ручку регулирования и сделать так, чтобы [компании] потихонечку начинали платить за иностранную рабочую силу. Хочешь привлечь кого-то из-за рубежа, пожалуйста, заплати акциз, причем так тихонечко, по нарастающей. Не хочешь платить акциз, привлекай наших рабочих», — пояснил вице-премьер РБК.

Он добавил, что в стране необходимо сделать так, чтобы россияне имели возможность трудиться и получать за это достойные деньги. Трутнев подчеркнул, что сейчас объекты на Дальнем Востоке строят десятки тысяч иностранцев.

«Из республик бывшего СССР, и из Китая, и из других стран. Все хорошо, но только правительство существует для того, чтобы давать работу прежде всего гражданам нашей страны», — сказал он.

Вице-премьер отметил, что пока введение акциза является только желанием. Инициативу необходимо озвучить председателю правительства и получить согласованную позицию. После этого идею должен будет одобрить президент.