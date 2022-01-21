Платный въезд в центр Санкт-Петербурга исключили в городском комитете по транспорту

Председатель ЗакСа Александр Бельский сообщил, что в Санкт-Петербурге могут сделать платный въезд в центр города для водителей личных автомобилей, однако в Комитете по транспорту такую идею исключили, написал Piter.TV.

Представители ведомства отметили, что на текущий момент «вопрос введения платы за въезд автомобилей в центральную часть города не рассматривается». Однако сейчас со стороны Комитета принимаются меры по организации платных парковочных мест.

«Зона платной парковки — социальный проект, цель которого заключается в регулировании транспортных потоков в центр города, обеспечении приоритета общественному транспорту и упорядочении парковочного пространства», — говорится в сообщении Комтранса.

К 2023 году в Петроградском и Василеостровском районах, а также на Крестовском острове планируется построить более 30 тысяч новых платных парковочных мест.