    07 февраля 2020, 10:34

    Платные шкафчики предложили сделать в школах Приморского края

    Ольга Ситникова

    Женщина пожаловалась на то, что ученикам школы города Артем в Приморском крае, возможно, придется платить за шкафчики для одежды. Стоит такая услуга 300 рублей в месяц. Об этом сообщил «Царьград».

    Об инциденте местная жительница рассказала в Instagram. Других родителей это решение тоже не порадовало.

    В администрации школы пояснили, что платные шкафики еще не появились. Их установку пока только обсуждают. Однако услуга появится лишь при одобрении родителей.

    «Шкафчики в школе имеются для учащихся всех классов. Некоторые родители захотели индивидуальные шкафчики, и предприниматель предложил такой вариант (с оплатой), но решение будут принимать родители, для этого проведут городские собрания», — пояснили РИА «Новости» в пресс-службе администрации города.

    Сейчас в учебном учреждении есть бесплатные шкафчики.