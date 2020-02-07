Платные шкафчики предложили сделать в школах Приморского края

Об инциденте местная жительница рассказала в Instagram. Других родителей это решение тоже не порадовало.

В администрации школы пояснили, что платные шкафики еще не появились. Их установку пока только обсуждают. Однако услуга появится лишь при одобрении родителей.

«Шкафчики в школе имеются для учащихся всех классов. Некоторые родители захотели индивидуальные шкафчики, и предприниматель предложил такой вариант (с оплатой), но решение будут принимать родители, для этого проведут городские собрания», — пояснили РИА «Новости» в пресс-службе администрации города.

Сейчас в учебном учреждении есть бесплатные шкафчики.