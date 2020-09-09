Платные парковки появятся в центре Уфы

Цель данного решения — разгрузить плотность транспорта в Уфе, в особенности в центре.

Планируется, что парковка будет бесплатной первые 20 минут, а возле госучреждений, которые оказывают услуги или связаны со спортом и культурой — один час. Ветеранам ВОВ и инвалидам оставить машину можно будет бесплатно на любой срок.

«Подчеркиваю, что плата будет взиматься за парковку только в рабочие дни. При этом с 9 часов вечера до 7 утра в будни, а также по выходным и в нерабочие праздничные дни парковка в центре останется свободной», — пояснил Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ.