Платные парковки появятся в центре Уфы
Депутаты Курултая Башкирии намерены принять решение, разрешающее ввести платные парковки в центре Уфы в будние дни. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Цель данного решения — разгрузить плотность транспорта в Уфе, в особенности в центре.
Планируется, что парковка будет бесплатной первые 20 минут, а возле госучреждений, которые оказывают услуги или связаны со спортом и культурой — один час. Ветеранам ВОВ и инвалидам оставить машину можно будет бесплатно на любой срок.
«Подчеркиваю, что плата будет взиматься за парковку только в рабочие дни. При этом с 9 часов вечера до 7 утра в будни, а также по выходным и в нерабочие праздничные дни парковка в центре останется свободной», — пояснил Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ.