Платить стало удобно. 250 тысяч новых абонентов подключились к личному кабинету Мособлгаз

С начала года к личному кабинету клиента Мособлгаз подключились 250 тысяч жителей Подмосковья. Теперь более 1 200 000 жителей Московской области оплачивают счета за газ через личный кабинет. Сервис пользуется популярностью у населения региона благодаря удобному способу оплаты за газ и экономии времени.

Личный кабинет упростил для жителей процедуру передачи показаний счетчиков и оплаты за газ: все необходимые поля математически заполняются без погрешностей, абоненту нужно лишь подтвердить, нажав соответствующую клавишу.

Среди достоинств «газового помощника» пользователи отмечают удобные уведомления, которые приходят на почту или по СМС и заблаговременно напоминают о необходимости оплаты или, например, о сроках поверки счетчиков. Также жителям Подмосковья понравился улучшенный интерфейс: у каждого абонента в Личном кабинете индивидуально изображено графически именно его газовое оборудование: плита, газовый котел и так далее. Глубокая интеграция сервиса во внутренние системы предприятия способствует такой возможности отображения.

«Оплачивать за газ легко — правило, которое мы заложили в основу разработки сервиса. Мы максимально упростили ключевые функции, повысили доступность информации и исключили необходимость визита жителей Подмосковья в офис», — рассказал глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Обновленную версию личного кабинета 3.0 Мособлгаз запустил в тестовом режиме в начале лета.