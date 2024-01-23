Эксклюзив 23 января 2024, 15:00 Платить налоги и ужесточать законодательство. Блогер Цыренов — о деле Блиновской Блогер Цыренов: Блиновская должна была своевременно платить налоги

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«Королеву марафонов» Елену Блиновскую отправили в СИЗО, ей может грозить до 16 лет колонии. Блогер Лерчек тоже привлекла внимание правоохранителей, она только недавно выплатила долг в 124 миллиона рублей. Государство усилило контроль за деятельностью блогеров. Эту тему обсудили предприниматель, блогер Тимур Цыренов и Екатерина Малашенко в стриме «360».

Нужно вовремя платить налоги

В обществе считают, что Блиновская не обеднела бы, если бы вовремя платила налоги и соблюдала законодательство. Цыренов не исключил, что у «королевы марафонов» есть много подставных счетов. И сейчас, когда накапал большой штраф, она не может ими воспользоваться, так как все это оформлено на других людей.

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«Поэтому, я считаю, нужно своевременно платить налоги. Я как блогер и как предприниматель, у меня есть свой завод по производству мягких игрушек, я с него плачу налоги. И блогосферу полностью веду по налоговой деятельности. Считаю, что нужно было своевременно все погасить», — подчеркнул Цыренов.

Официальная профессия

Предприниматель допустил, что ужесточение законодательства поможет блогерам лучше ориентироваться в юридическом поле.

«Я считаю, что блогер — это уже должна быть как официальная профессия, за которой нужно как раз это все зарегламентировать. <…> Можно, наверное, сделать какие-то определенные правила, что блогер — это с определенного числа подписчиков или просмотров в день, и тогда ты становишься именно блогером. Так же как у СМИ есть определенная грань именно по просмотрам, когда ты можешь себя официально зарегистрировать», — объяснил Цыренов.

Автора «Марафона желаний» Блиновскую после заседания Замоскворецкого суда отправили в СИЗО-6, сообщила московская прокуратура. В следственном изоляторе блогер будет находиться на общих условиях.