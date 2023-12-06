Общество 06 декабря 2023, 08:49 Платформу «Город идей» дополнят для москвичей новыми темами в сфере предпринимательства Три новые темы на платформе «Город идей» станут доступны для москвичей Сайт мэра и правительства Москвы

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В раздел «Предложить идею» сервиса «Город идей» добавили три новых ответвления в сфере предпринимательства. Они направлены на совершенствование городского проекта «Академия инноваторов». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Теперь желающие смогут предложить свои мысли по развитию образовательных программ и расширить список тем, которые будут рассматривать предприниматели. Кроме того, на сайте собирают пожелания, какие мероприятия можно провести.

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В разделе «Предложить идею» есть 56 тем по 12 сферам функционирования города. Уже 10 из них посвящены предпринимательству. Идеи горожан принимают в любое время, а лучшие из них реализуют в столице.

На платформе «Город идей» проводят тематические проекты, в которых жители также могут оставлять свои предложения. Теме предпринимательства посвятили три из них. Специалисты отобрали более 250 идей, 87% из которых уже осуществили в городе.

Например, благодаря инициативе москвичей в детских технопарках проходят увлекательные встречи и занятия по управлению беспилотными аппаратами и выращиванию продуктов питания на вертикальных фермах.

Ранее стартовал прием заявок на участие в инновационной программе для предпринимателей под названием Moscow Fast Track.