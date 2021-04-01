Платформу для поддержки бизнесменов запустили на Ямале

Единую платформу о мерах поддержки для предпринимателей Развивайбизнес89.рф запустили на Ямале. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

На сайте предоставляется необходимая информация, там же можно подать заявку на поддержку. Список доступных мер: компенсация взноса при покупке франшизы до 500 тысяч рублей, финансовая поддержка социальных бизнесменов и возмещение средств на некоторые виды расходов. Кроме того, предпринимателям в ЯНАО бесплатно помогут зарегистрировать электронно-цифровую подпись.

«Некоторые предприниматели не имеют ресурсов, чтобы ее получить, а большинство просто не знают как ей пользоваться. Поэтому всем предпринимателям мы предоставляем возможность бесплатного получения электронно-цифровой подписи», — рассказала руководитель департамента экономики ЯНАО Светлана Гусева.