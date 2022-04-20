Платформа «Ищу родных» появилась в России

В России появилась специальная платформа «Ищу родных», на которой можно найти людей, потерявших связь с близкими из-за боевых действий. Ее основателями являются RT, ОНФ, Общественная палата ДНР и Союз добровольцев России. Об этом сообщил RT.

Все заявки, которые будут оставляться на сайте, смогут обрабатывать волонтеры данного проекта.

Поиском людей занимаются соответствующие компетентные службы. Представители ДНР на местах собирают заявки людей, у которых пропала связь с близкими.