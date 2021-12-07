Платформа 9¾ из фильмов о Гарри Поттере исчезла с Ладожского вокзала Петербурга

В Санкт-Петербурге с Ладожского вокзала пропала платформа 9¾, посвященная фильмам о волшебнике Гарри Поттере. Инсталляция должна была пробыть на вокзале до новогодних праздников. Об этом написал Piter.TV.

В пресс-службе ОЖД пояснили, что арт-объект был установлен на непродолжительное время для проведения тематической фотосессии. Кроме того, волшебная инсталляция была приурочена к запуску поезда «Зимняя сказка», который следует на родину Деда Мороза в Великий Устюг.

Объект решили убрать по той причине, что он мешал проходу пассажиров, а также угрожал их безопасности вблизи железнодорожных путей.