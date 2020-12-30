Платежный сервис рассказал, на что разные знаки зодиака тратили деньги в этом году

Так, Раки оплачивали ЖКХ, образование, закрывали кредиты и довольно много пользовались услугами такси. Козероги не совершали больших трат. При этом они могли внезапно потратиться на создание чего-то глобального, например, на собственное дело. Львы часто отдавали деньги за телевидение и интернет.

Близнецы стали лидерами в топе шопоголиков этого года. На покупки в интернет-магазинах они потратили больше средств, чем кто-либо другой. Водолеи тоже спускали много денег. Они уходили на погашение долгов. А Тельцы скупили все билеты на летние сеансы в кино, когда сняли жесткие ограничения по коронавирусу. Овны и Рыбы активно пользовались транспортными услугами.

Представители знака Стрелец были на предусмотрительными. Они больше других вкладывались в охранные системы и образование. Девы потратились на посещение разного рода мероприятий. Весы в текущем году покупали немалое количество онлайн-игр, таких как Assassin’s Creed Valhalla и Cyberpunk 2077. Скорпионы отдали больше остальных знаков средств на техосмотр автомобиля.