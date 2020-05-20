Платежная система «Мир» перевела 8,9 млн рублей на поддержку медиков

За каждую покупку, совершенную картой «Мир», платежная система переводит один рубль на помощь медикам. Главное, чтобы оплата производилась онлайн и только в российских магазинах и сервисах.

«Держателям карт ничего специально делать не нужно. Просто оплачивать привычные товары и услуги на российских интернет-ресурсах и сервисах. Важно отметить, что мы направляем на поддержку врачей именно собственные средства и никак не задействуем средства держателей карт. Деньги переводятся в благотворительный фонд „Живой“, он собирает заявки от больниц по всей стране и закупает для них маски, антисептики и многое другое, в том числе и медицинское оборудование», — рассказала пресс-секретарь платежной системы «Мир» Елена Бочарова.

Помочь может каждый пользователь системы из любой точки страны: совершенно неважно, каким банком выпущена ваша карта «Мир», рубль идет со всех операций. Проект продлится до 20 июля. Сумму пожертвований можно отследить на сайте проекта.

Сейчас благотворительный фонд «Живой» продолжает собирать заявки больниц со всей России и направляет им необходимую экипировку и оборудование. Так, в конце апреля первые посылки на сумму 4,2 миллиона рублей отправили в больницы Краснодарского края. Средства индивидуальной защиты на сумму 3,8 млн рублей получат также больницы Республики Калмыкия.