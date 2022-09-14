Платежная система «Мир» стала официальным партнером оперы Большого театра | 360°

Общество 14 сентября 2022, 20:00 Поделиться Telegram

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Viber Платежная система «Мир» стала официальным партнером оперы Большого театра Пресс-служба Большого театра

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Большой театр получил партнера в лице платежной системы «Мир». Соглашение о сотрудничестве в день открытия 247-го театрального сезона подписали генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев и гендиректор театра Владимир Урин.

Комлев отметил, что Большой театр является всемирно известным брендом — в переводе он не нуждается.

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«Наше национальное достояние и один из главных символов нашей страны, о котором знают практически в любой точке мира. Сотни тысяч людей как из разных российских городов, так и из других стран ежегодно приезжают в Москву, чтобы увидеть постановки Большого. Сегодня платежная система „Мир“ становится партнером театра», — сказал он.

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Гендиректор платежной системы «Мир» выразил уверенность, что сотрудничество с театром поспособствует дальнейшему развитию интереса к культурному наследию России.

Платежная истема «Мир», добавил Урин, год от года только набирает обороты, устойчиво и надежно работает и хорошо зарекомендовала себя как внутри страны, так и за рубежом.

«Мы рады, что в эти непростые времена обрели нового и верного партнера, искренне заинтересованного в развитии и поддержке отечественной культуры», — заметил он.

Подписанное 14 сентября соглашение о сотрудничестве продлится до конца театрального сезона 2022–2023 годов.

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