Россияне просрочили платежи за вывоз мусора на 20%

Долги по услуге за вывоз мусора с просрочкой до трех лет достигли 20%, что составляет 38,6 миллиарда рублей. Такие невозвратные долги, которые не взыскивают с плательщиков, включены в тариф в размере 2%, предлагается увеличить их долю до 5% с 2022 по 2024 год. Об этом говорится в письме главы Российского экологического оператора, курирующего мусорную реформу в стране, Дениса Буцаева Федеральной антимонопольной службе.

Региональные операторы по обращению с отходами имеют собираемость по счетам, выставленным гражданам и юрлицам, в районе 87−88%, пишет РБК со ссылкой на РЭО. Существуют так называемые сомнительные долги, невозвратные, по ним взысканий нет.

Глава РЭО объяснил в своем письме ФАС высокий уровень просроченной задолженности несколькими причинами. Региональные операторы не могут в судебном порядке взыскивать долги из-за того, что у них нет доступа к персональным данным плательщиков. При этом судебные издержки могут быть гораздо выше самих долгов из-за низкого размера платежей по услуге.

Кроме того, вывоз мусора нельзя прекратить за неуплату. Собираемость в этой новой отрасли ЖКХ ниже, чем в остальных (87% против 93−98%). В связи с этим нужно исходить из другой величины недосбора платежей при расчете тарифов, указали в РЭО. Со временем собираемость должна выровняться и достичь такого же уровня, как в других отраслях.

В 2020 году выручка региональных операторов составила 193 миллиарда рублей. Дебиторская задолженность по услуге за вывоз мусора — 38,6 миллиарда рублей, следует из расчетов президента «Чистой страны» (объединяет региональных операторов) Руслана Губайдуллина. Всего такие долги с просрочкой от 90 дней до трех лет составляют 20% от валовой выручки регоператоров, где 11% приходится на срок неуплаты от 90 дней до года и 9% — на срок от года до трех лет.

Чтобы поддержать регоператоров, доля сомнительных долгов от расходов по тарифу за вывоз мусора должна быть увеличена до 5% в 2022–2024 годах, сейчас — 2%. Об этом говорится в протоколе совещания вице-премьера Виктории Абрамченко, его подлинность подтвердил представитель зампреда. Затем должно последовать поэтапное снижение доли до 2% с 1 января 2027 года. Мера позволит учесть расходы регоператоров на строительство комплексов по переработке отходов.

По информации пресс-службы ФАС, на тариф это не повлияет, так как есть ограничение в виде индексов платы граждан за коммунальные услуги. Поэтому изменения внутри тарифа не приведут к росту платежек.

Меру поддержали региональные операторы. У «РТ-Инвест» собираемость составила 90%, и резерв до 5% в тарифе поможет стабилизировать дебиторскую задолженность регоператоров. Будут привлечены новые средства на развитие отрасли, в том числе обновление техники и контейнеров. Оправданной назвали меру в группе компаний «ЭкоЛайн», но только если ее введут не за счет сокращения других расходов. У регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» доля общей дебиторской задолженности составила примерно 16%.

Кроме того, на совещании, где обсуждался данный вопрос, было принято решение снять ограничение в 1% от валовой выручки регоператоров на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов.

«Перераспределение средств внутри валовой выручки региональных операторов позволит нарастить инфраструктуру для раздельного сбора отходов. Это станет еще одним импульсом для снижения отходов, отправляемых на полигоны, и позволит вернуть в производство большее количество вторичных ресурсов», — сообщил представитель Абрамченко.