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    24 декабря 2020, 09:00

    Платеж по ипотеке относительно общего дохода россиян снизился за год

    Андрей Иванов

    Россияне стали меньше должны банкам в 2020 году за ипотеку. Несмотря на кризис, долговая нагрузка по этим типам кредитов снизилась. Так произошло благодаря низкой процентной ставке, продлению сроков погашения кредитов и рефинансированию.
    Платеж по ипотеке относительно общего дохода россиян снизился за год

    Как сообщил РБК со ссылкой на Банк России, среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков составило 54%. Это значит, что россияне тратили на погашение всех кредитов немного больше половины своего дохода.

    Средний размер платежей по ипотеке за год упал с 30 до 25% от доходов клиентов, рассказал заместитель председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников. Он подчеркнул, что снижение нагрузки произошло очень быстро на фоне общего падения ипотечных ставок на рынке и растущего спроса на рефинансирование.

    Реальные доходы россиян в кризис из-за пандемии сокращались, однако заработок не падал.

    «Средняя номинальная зарплата за десять месяцев текущего года выросла на 6%, что также могло отразиться на соотношении платежа и дохода», — прокомментировал ситуацию старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

    Один из основных факторов, который снизил долговую нагрузку по ипотеке, — это льготная программа.

    На этой неделе вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что правительство продолжит работать над снижением ставок по ипотеке с учетом реальных доходов россиян и показателей экономики.