Платеж по ипотеке относительно общего дохода россиян снизился за год
Как сообщил РБК со ссылкой на Банк России, среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков составило 54%. Это значит, что россияне тратили на погашение всех кредитов немного больше половины своего дохода.
Средний размер платежей по ипотеке за год упал с 30 до 25% от доходов клиентов, рассказал заместитель председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников. Он подчеркнул, что снижение нагрузки произошло очень быстро на фоне общего падения ипотечных ставок на рынке и растущего спроса на рефинансирование.
Реальные доходы россиян в кризис из-за пандемии сокращались, однако заработок не падал.
«Средняя номинальная зарплата за десять месяцев текущего года выросла на 6%, что также могло отразиться на соотношении платежа и дохода», — прокомментировал ситуацию старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.
Один из основных факторов, который снизил долговую нагрузку по ипотеке, — это льготная программа.
На этой неделе вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что правительство продолжит работать над снижением ставок по ипотеке с учетом реальных доходов россиян и показателей экономики.