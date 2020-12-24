Платеж по ипотеке относительно общего дохода россиян снизился за год

Россияне стали меньше должны банкам в 2020 году за ипотеку. Несмотря на кризис, долговая нагрузка по этим типам кредитов снизилась. Так произошло благодаря низкой процентной ставке, продлению сроков погашения кредитов и рефинансированию.

Как сообщил РБК со ссылкой на Банк России, среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков составило 54%. Это значит, что россияне тратили на погашение всех кредитов немного больше половины своего дохода.

Средний размер платежей по ипотеке за год упал с 30 до 25% от доходов клиентов, рассказал заместитель председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников. Он подчеркнул, что снижение нагрузки произошло очень быстро на фоне общего падения ипотечных ставок на рынке и растущего спроса на рефинансирование.

Реальные доходы россиян в кризис из-за пандемии сокращались, однако заработок не падал.

«Средняя номинальная зарплата за десять месяцев текущего года выросла на 6%, что также могло отразиться на соотношении платежа и дохода», — прокомментировал ситуацию старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

Один из основных факторов, который снизил долговую нагрузку по ипотеке, — это льготная программа.

На этой неделе вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что правительство продолжит работать над снижением ставок по ипотеке с учетом реальных доходов россиян и показателей экономики.